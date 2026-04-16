RZS: Izdato manje građevinskih dozvola nego u istom mesecu prošle godine

U Srbiji je u februaru ove godine izdato 1.805 građevinskih dozvola, što predstavlja smanjenje od 0,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u februaru, 80,1 odsto dozvola odnosilo se na zgrade, a 19,9 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 80,2 odsto dozvola izdato je za stambene, a 19,8 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosilo na cevovode, komunikacione i električne vodove (74,2 odsto). Prema dozvolama izdatim u februaru ove godine u Srbiji, prijavljena je izgradnja 2.631 stana, s prosečnom površinom od 64,3 m².