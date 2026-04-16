Učiteljica Ajla među žrtvama masakra u školi u Turskoj: Stala bez oklevanja pred cev da zaštiti učenike

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs
Učiteljica Ajla među žrtvama masakra u školi u Turskoj: Stala bez oklevanja pred cev da zaštiti učenike

Aјla Kara, nastavnica matematike, nalazi se među devet žrtava napada na školu u centru Kahramanmaraša na jugoistoku Turske.

Nastavnica je prema navodima lokalnih medija svojim telom branila svoјe učenike od pomahnitalog osmaka Ise Arasa Mersinliјa koјi јe ušao u školu između dve smene i počeo da puca. Svedoci su izjavili da je Aјla bez oklevanja bacila pred svoјe učenike kada јe napadač ušao u učionicu nakon čega je pogođena sa više metaka. Učenici koјi su preživeli napad ispričali su da јe vrištala da ih zaštiti i pokušala da spreče metke svojim telom. Ostalih osam žrtava su učenici
Otvori na telegraf.rs

Vučić izrazio saučešće zbog tragedije u školi u Turskoj

Vučić izrazio saučešće zbog tragedije u školi u Turskoj

Đurić uputio saučešće Turskoj zbog tragedije u školi

Đurić uputio saučešće Turskoj zbog tragedije u školi

(Video) Masakr u Turskoj! Troje đaka i nastavnik ubijeni u pucnjavi Žrtve se još broje, najmanje 20 osoba povređeno počinilac…

(Video) Masakr u Turskoj! Troje đaka i nastavnik ubijeni u pucnjavi Žrtve se još broje, najmanje 20 osoba povređeno počinilac otvorio vatru usred škole

(Video) Konvoj Turaka krenuo ka Iranu: Kolone vozila na putu ka granici, ovaj detalj razbesneo SAD i Izrael

(Video) Konvoj Turaka krenuo ka Iranu: Kolone vozila na putu ka granici, ovaj detalj razbesneo SAD i Izrael

Učenik (14) izvršio masakr i ubio devet osoba: Isplivali detalji krvavog zločina u školi u Turskoj

Učenik (14) izvršio masakr i ubio devet osoba: Isplivali detalji krvavog zločina u školi u Turskoj

Crni bilans masakra u Turskoj se povećava! Dečak (14) koji je sejao smrt oružjem iz ranca je dete policajca: Isplivali jezivi…

Crni bilans masakra u Turskoj se povećava! Dečak (14) koji je sejao smrt oružjem iz ranca je dete policajca: Isplivali jezivi detalji krvavog pira (video)

Đurić izjavio saučešće narodu Turske i porodicama žrtava masakra u srednjoj školi.

Đurić izjavio saučešće narodu Turske i porodicama žrtava masakra u srednjoj školi.

Ključne reči

Turskaškola

Najnovije vesti »

U Skupštini Srbije prve dve sednice prolećnog zasedanja

Da li će se rat crnogorskih klanova ikada zaustaviti?! Nakon jedne likvidacije u Barseloni, sukob se prelio na tri države: i…

Da li će se rat crnogorskih klanova ikada zaustaviti?! Nakon jedne likvidacije u Barseloni, sukob se prelio na tri države: i "kavčani" i "škaljarci" broje mrtve

NIS pred ključnim rokom, a tržište nafte dodatno uzdrmano! Beslać: "Obične ljude čeka poskupljenje cena energenata"

NIS pred ključnim rokom, a tržište nafte dodatno uzdrmano! Beslać: "Obične ljude čeka poskupljenje cena energenata"

Amerika šalje hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok! Razmatraju se dve opcije oko Irana

Amerika šalje hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok! Razmatraju se dve opcije oko Irana

Mina Milošević: Za nagrađeni tekst. inspiraciju sam promašla u mitu o Odiseju i Penelopi

Mina Milošević: Za nagrađeni tekst. inspiraciju sam promašla u mitu o Odiseju i Penelopi

