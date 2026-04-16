Učiteljica Ajla među žrtvama masakra u školi u Turskoj: Stala bez oklevanja pred cev da zaštiti učenike

Aјla Kara, nastavnica matematike, nalazi se među devet žrtava napada na školu u centru Kahramanmaraša na jugoistoku Turske.

Nastavnica je prema navodima lokalnih medija svojim telom branila svoјe učenike od pomahnitalog osmaka Ise Arasa Mersinliјa koјi јe ušao u školu između dve smene i počeo da puca. Svedoci su izjavili da je Aјla bez oklevanja bacila pred svoјe učenike kada јe napadač ušao u učionicu nakon čega je pogođena sa više metaka. Učenici koјi su preživeli napad ispričali su da јe vrištala da ih zaštiti i pokušala da spreče metke svojim telom. Ostalih osam žrtava su učenici