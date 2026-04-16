Hezbolah upozorava Izrael: Ako se u toku primirja nađete na teritoriji Libana, onda...

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah saopštila je danas da nijedan prekid vatre ne sme da omogući Izraelu slobodu kretanja unutar Libana i da bi prisustvo izraelskih trupa na libanskoj teritoriji dalo Libanu i njegovom narodu "pravo na otpor".

U prvom komentaru na najavljeno primirje između Izraela i Libana, saveznik Hezbolaha i predsednik libanskog parlamenta Nabih Beri pozvao je Libance da "odlože povratak u svoje gradove i sela dok situacija ne postane jasnija, u skladu sa sporazumom o primirju", prenosi Rojters. Poslanik iz redova libanske militantne grupe Hezbolah Hasan Fadlalah izjavio je prethodno da je ta grupa obaveštena o "mogućem kratkoročnom primirju" koje bi moglo da