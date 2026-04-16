Mali tvrdi da će predstavnici MOL-a navodno doći da pregovaraju o NIS-u

Vranje/Beograd - Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da očekuje da američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produži operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS).

Važeća licenca za rad NIS-a, koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, ističe u petak. "Do kraja dana nadam se pozitivnom rešenju", kazao je Mali novinarima u Vašingtonu gde prisustvuje Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke. On je naveo da u petal ili subotu predstavnici mađarskog MOL-a, koji ugovara otkup ruskog vlasništva u NIS-u, treba da stignu u Beograd. "Imamo potvrdu da svi pregovori idu kako treba",