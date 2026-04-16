Poslanici o 40 tačaka: U toku druga današnja sednica Narodne skupštine

Sednica Skupštine na čijem dnevnom redu je predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ponovo je odložena jer nije bilo kvoruma za rad. Druga sednica za danas zatim je počela nešto posle 12 časova uz prisustvo 159 poslanika. Sednica je nastavljena oko 15 časova posle jednočasovne pauze koju je proglasila predednica Skupštine Ana Brnabić proglasila, a dnevni red do pauze nije utvrđen. Na njemu bi trebalo da bude 40 tačaka. Brnabić je prethodno glasala za predlog zakona