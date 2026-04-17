"Miško uradio dobar posao za Evropu, ali za Srbiju - ne znam"

Iskusni stručnjak Svetislav Pešić evocirao je uspomene na jednu od najuspešnijih sezona u karijeri, ali i ponovo otvorio važno pitanje budućnosti košarke u Srbiji, u razgovoru za "Eurohoops".

Govoreći o 2003. godini i istorijskom osvajanju Evrolige sa Barselonom, Pešić je podsetio na snagu tadašnjeg sastava. "Imali smo veoma dobar tim: Navaro, Bodiroga, Jasikevičijus, Duenjas, Fučka… Veoma dobar balans startera i igrača koji ulaze s klupe. Ta sezona mi je bila prva i jedina u karijeri da nije bilo povreda", osvrnuo se Pešić. Bivši selektor Srbije još jednom je bez zadrške govorio o stanju domaće košarke, posebno se osvrnuvši na ulogu regionalnog