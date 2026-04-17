Zvezdin "paklen" put u Evroligi - poznato kako može u plej-of

Košarkaši Crvene zvezde će u plej-inu sa 10. pozicije odigrati duel sa Barselonom, koja je regularni deo sezone okončala na 9. poziciji. Zvezda, i dalje, ima šanse za plej-of i biće to paklen put za crveno-bele. U najboljem mogućem scenariju, košarkaši Crvene zvezde mogu da završe na 8. mestu, poslednjem u plej-ofu. Kako to? Tako što bi prvo morali da savladaju Barselonu u Blaugrani u utorak, a onda u gostima da pobede poraženog iz duela Panatinaikos-Monako.