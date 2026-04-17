Pljačkaši banke u Napulju držali 25 ljudi za taoce, a onda su ‘isparili’

Poslovnica Kredi Agrikol banke u Napulju pre pljačke

Nekoliko naoružanih muškaraca opljačkalo je banku usred bela dana u Napulju, držeći 25 ljudi kao taoce pre nego što su pobegli kroz tunel.

Policija je opkolila filijalu Kredi Agrikol banke ( Crédit Agricole ) u južnom italijanskom gradu ubrzo nakon što je pljačka počela oko podneva po lokalnom vremenu.

Dva sata posle upada u banku, policija je pregovarala sa pljačkašima i izdejstvovala puštanje talaca, izvestili su lokalni mediji.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako vatrogasci razbijaju prozor i pomažu taocima da izađu iz banke.

Dok su neki samo otresli krhotine stakla i nastavili da hodaju, drugi su izgledali vidno potrešeni, plačući i grleći članove porodice koji su se okupili ispred banke.

Neki od talaca su bili u stanju šoka, pa im je ukazana lekarska pomoć.

Jedan čovek je kasnije ispričao lokalnom novinskom sajtu Fanpage.it da su ih pljačkaši zaključali u prostoriju u banci i da, iako su bili naoružani, „nisu bili nasilni“.

Niko nije teže povređen.

Veliki broj ljudi bio je okupljen na trgu u blizini poslovnice banke, gledajući razvoj događaja, a desetine hiljada ljudi su pratili prenos uživo sa mesta zločina.

Avionom iz Toskane hitno je dopremljena jedinica specijalnih snaga italijanske policije.

Tek nekoliko sati kasnije, razbili su prozor i upali u banku.

Ubrzo potom, u direktnom prenosu čulo se nekoliko hitaca i zvuci šok bombi.

Ali pljačkaši su već bili pobegli kroz tunel, javili su lokalni mediji.

Neki su smatrali da će za beg koristiti kanalizacioni sistem.

Na snimku se kasnije videlo nekoliko policajaca kako gledaju u obližnji šaht.

Fanpage.it je izvestio da još nije moguće proceniti vrednost ukradenog plena jer su pljačkaši poharali lične sefove klijenata, a ne gotovinu.

(BBC News, 04.17.2026)