BBC vesti na srpskom

Pljačkaši banke u Napulju držali 25 ljudi za taoce, a onda su 'isparili'

Pljačku banke na trgu u Napulju u prenosu uživo pratilo je desetine hiljada ljudi. Još nije moguće proceniti kolika je šteta.

BBC News pre 2 sata
Poslovnica Kredi Agrikol banke u Napulju pre pljačke
Nekoliko naoružanih muškaraca opljačkalo je banku usred bela dana u Napulju, držeći 25 ljudi kao taoce pre nego što su pobegli kroz tunel.

Policija je opkolila filijalu Kredi Agrikol banke (Crédit Agricole) u južnom italijanskom gradu ubrzo nakon što je pljačka počela oko podneva po lokalnom vremenu.

Dva sata posle upada u banku, policija je pregovarala sa pljačkašima i izdejstvovala puštanje talaca, izvestili su lokalni mediji.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako vatrogasci razbijaju prozor i pomažu taocima da izađu iz banke.

Dok su neki samo otresli krhotine stakla i nastavili da hodaju, drugi su izgledali vidno potrešeni, plačući i grleći članove porodice koji su se okupili ispred banke.

Neki od talaca su bili u stanju šoka, pa im je ukazana lekarska pomoć.

Jedan čovek je kasnije ispričao lokalnom novinskom sajtu Fanpage.it da su ih pljačkaši zaključali u prostoriju u banci i da, iako su bili naoružani, „nisu bili nasilni“.

Niko nije teže povređen.

Veliki broj ljudi bio je okupljen na trgu u blizini poslovnice banke, gledajući razvoj događaja, a desetine hiljada ljudi su pratili prenos uživo sa mesta zločina.

Avionom iz Toskane hitno je dopremljena jedinica specijalnih snaga italijanske policije.

Tek nekoliko sati kasnije, razbili su prozor i upali u banku.

Ubrzo potom, u direktnom prenosu čulo se nekoliko hitaca i zvuci šok bombi.

Ali pljačkaši su već bili pobegli kroz tunel, javili su lokalni mediji.

Neki su smatrali da će za beg koristiti kanalizacioni sistem.

Na snimku se kasnije videlo nekoliko policajaca kako gledaju u obližnji šaht.

Fanpage.it je izvestio da još nije moguće proceniti vrednost ukradenog plena jer su pljačkaši poharali lične sefove klijenata, a ne gotovinu.

(BBC News, 04.17.2026)

Primirje Libana i Izraela: Šta je dogovoreno

Primirje Libana i Izraela: Šta je dogovoreno

BBC News pre 58 minutajoš 1 povezana
Neven Subotić za BBC: Od tavana u Nemačkoj, preko Vemblija, do borbe za pijaću vodu

Neven Subotić za BBC: Od tavana u Nemačkoj, preko Vemblija, do borbe za pijaću vodu

BBC News pre 38 minuta
Pucnjave u školama nova turska trauma

Pucnjave u školama nova turska trauma

BBC News pre 2 sata
'Inovativni' lekovi protiv Alchajmera ne pomažu značajno: analiza

'Inovativni' lekovi protiv Alchajmera ne pomažu značajno: analiza

BBC News pre 3 sata
Poginuo bivši golman Aleks Maninger, voz udario u njegov automobil

Poginuo bivši golman Aleks Maninger, voz udario u njegov automobil

BBC News pre 18 sati
BBC News

Povezane vesti »

(Video) Filmska pljačka banke u Napulju: Razbojnici nosili maske s likovima glumaca, prema taocima bili "ljubazni"

(Video) Filmska pljačka banke u Napulju: Razbojnici nosili maske s likovima glumaca, prema taocima bili "ljubazni"

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Opljačkana banka u Napulju, lopovi nosili maske sa likovima glumaca, držali 25 taoca

Opljačkana banka u Napulju, lopovi nosili maske sa likovima glumaca, držali 25 taoca

RTV pre 1 sat
Velika pljačka banke u Napulju: Maskirani muškarci držali 25 talaca pa pobegli kroz kanalizaciju

Velika pljačka banke u Napulju: Maskirani muškarci držali 25 talaca pa pobegli kroz kanalizaciju

NIN pre 42 minuta
Filmska pljačka banke u Napulju: Lopovi nosili maske sa likovima glumaca, držali 25 talaca i pobegli

Filmska pljačka banke u Napulju: Lopovi nosili maske sa likovima glumaca, držali 25 talaca i pobegli

Telegraf pre 1 sat
Pljačka banke u Napulju sa 25 talaca, filmsko bekstvo kroz kanalizaciju (VIDEO)

Pljačka banke u Napulju sa 25 talaca, filmsko bekstvo kroz kanalizaciju (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Pljačkaši banke u Napulju držali 25 ljudi za taoce, a onda su ‘isparili’

Pljačkaši banke u Napulju držali 25 ljudi za taoce, a onda su ‘isparili’

Danas pre 2 sata
Pljačkaši banke u Napulju držali 25 ljudi za taoce, a onda su 'isparili'

Pljačkaši banke u Napulju držali 25 ljudi za taoce, a onda su 'isparili'

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Izveštaj MMF: Smanjena globalna prognoza ekonomskog rasta, kineski BDP porastao pet odsto

Izveštaj MMF: Smanjena globalna prognoza ekonomskog rasta, kineski BDP porastao pet odsto

Forbes pre 18 minuta
IRGC: Iranske oružane snage spremne da pruže razarajući odgovor na agresiju

IRGC: Iranske oružane snage spremne da pruže razarajući odgovor na agresiju

RTV pre 3 minuta
Skroman rast evropskih indeksa, nafta Brent iznad 98 dolara,čekaju se pregovori SAD i Irana

Skroman rast evropskih indeksa, nafta Brent iznad 98 dolara,čekaju se pregovori SAD i Irana

RTV pre 23 minuta
Kuba pokušala tajni kontakt sa Trampom, pismo presretnutno na aerodromu

Kuba pokušala tajni kontakt sa Trampom, pismo presretnutno na aerodromu

RTV pre 28 minuta
Tramp proširio napade: na meti i premijerka Italije zbog Irana

Tramp proširio napade: na meti i premijerka Italije zbog Irana

IndeksOnline pre 13 minuta