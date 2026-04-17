Primirje između Izraela i Libana stupilo na snagu: ‘Dosta je ubijanja’

BBC News pre 9 minuta

REUTERS/Louisa Gouliamaki

Dok je američki predsednik Donald Tramp u Las Vegasu objavljivao dogovor Izraela i Libana o desetodnevnom primirju Izraela i Libana, uz njegov karakterističan ples, zaraćene strane su još neko vreme razmenjivale rakete i dronove.

Potom je na snagu stupio prekid vatre, još jedan na Bliskim istoku koji ima prefiks 'krhki'.

„Ovo je istorijski“ dan za Liban, objavio je Tramp u svom stilu neposredno pred početak primirja.

„Upravo sam imao divne razgovore sa poštovanim predsednikom Libana Džozefom Aunom i premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom.

„Saglasili su se da formalno proglase desetodnevno primirje u interesu postizanja mira između njihovih zemalja“, napisao je Tramp na njegovoj mreži Istina ( Truth Social ).

„Bila mi je čast da rešim devet ratova širom sveta, a ovo će biti moj 10, pa hajde da to URADIMO!“, poručio je Tramp.

REUTERS/Evan Vucci Ples Donalda Trampa posle objave dogovora o primirju Libana i Izraela

Primirje u Libanu bio je jedan od zahteva Irana u odvojenim pregovorima sa SAD o prekidu vatre.

Izrael i Amerika su do sada odbijali da i Liban, odnosno Hezbolah, uključe u taj sveobuhvatni dogovor o prekidu vatre.

Tramp je rekao i da očekuje da se rat sa Iranom završi vrlo uskoro".

Pre nego što je objavio dogovor o 10-dnevnom primirju Izraela i Libana, Tramp je napisao da se nada da će se Hezbolah „lepo i pametno ponašati tokom ovog važnog perioda“.

„Ako to urade, biće odlično po njih. Nema više ubijanja. Konačno moramo da imamo mir", napisao je.

REUTERS/Aziz Taher Slavlje u Libanu posle objavljivanja primirja

REUTERS/Aziz Taher Libanci slave primirje

Kako se vest o primirju širila kroz izraelske zajednice na severu, sirene su se oglasile tri puta upozoravajući na dolazeće rakete iz Libana, izveštava BBC reporterka Lusi Vilijamson.

Na nebu iznad severnog grada Naharije, izraelski presretači su podignuti kako bi dejstvovali.

U satima pre nego što je primirje stupilo na snagu, hitne službe su objavile da je najmanje tri osobe ranjene šrapnelima, od kojih dvoje teško.

U Izraelu je priličan broj ljudi koji su sumnjičavi prema potezu premijera Benjamina Netanjahua da prihvati prekid vatre.

„Osećam se kao da nas je vlada lagala“, rekao je Gal, student iz Naharije.

„Obećali su da će se ovaj put drugačije završiti, ali izgleda da ponovo idemo ka sporazumu o primirju koji ništa ne rešava“, dodao je.

Do prihvatanja primirja, Netanjahu i njegova vlada bili su odlučni, bar verbalno, da ovog puta idu do kraja - do 'uništenja Hezbolaha'.

Više od 2.000 ljudi je ubijeno od početka novog rata Izraela i libanske vojno-političke organizacije Hezbolah, koji uživa podršku Irana, prema podacima Ministarstva zdravlja Libana.

Procenjuje se da je širom Libana raseljeno više od 1,2 miliona ljudi, među njima 820.000 sa juga, prema brojkama Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

Hezbolah je 2. marta pokrenuo napade raketama i dronovima na Izrael iz odmazde za ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija samo dva dana ranije kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Izrael je odgovorio gađanjem juga Libana, ali i Bejruta, glavnog libanskog grada, tvrdeći da su mu mete položaji i utvrđenja Hezbolaha.

Izrael i Hezbolah su decenijama smrtni neprijatelji.

Novi oružani sukobi - uz povremene prekide - traju više od dve i po godine.

Posle upada palestinskog Hamasa i drugih ekstremističkih grupa na jug Izraela 7. oktobra 2023. kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 uzet za taoce i odveden u Pojas Gaze, Izrael je pokrenuo brutalnu odmazdu protiv Hamasa.

U znak podrške Hamasu, Hezbolah je počeo raketne napade na Izrael, a izraelska vojska je odgovorila ofanzivom, najpre vazdušnom, potom i kopnenom, na jug Libana.

Najnoviji američko-izraelski rat protiv Irana bio je povod Hezbolahu da se umeša u sukob, na strani njegovog sponzora Irana, a Izrael je potom krenuo u novu ofanzivu na jug Libana.

Izrael je napadao Liban u talasima, a jedan od najintenzivnijih udara bio je 9. aprila kada je za 10 minuta bilo više od 100 udara.

BBCje utvrdio da je od početka marta do danas u južnom Libanu Izrael sravnio sa zemljom više od 1.400 objekata.

Dan uoči objave dogovora o privremenom prekidu vatre, Izrael je uniptio i poslednji most koji je povezivao južni Liban sa ostatkom zemlje.

Šta je rekao Netanjahu?

Prekid vatre sa Libanom je „prilika za postizanje istorijskog mirovnog sporazuma“, rekao je izraelski premijer.

Razoružavanje Hezbolaha jedan je od osnovnih zahteva koje će Izrael imati u daljim razgovorima sa libanskom vladom, poručio je izraelski premijer.

Izraelska vojska će ostati u južnom Libanu, kaže on, u „bezbednosnoj zoni“ dubokoj 10 kilometara.

On kaže da će to omogućiti izraelskim snagama da „blokiraju opasnost od invazije“ i spreče vatru na izraelske zajednice preko granice.

„Mi smo tamo i ne odlazimo“, naglasio je.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.17.2026)