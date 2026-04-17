Kopredsednici Evropske zelene partije: Vreme je za slobodne i poštene izbore u Srbiji

Kopredsednici Evropske zelene partije Vula Ceci i Kiran Kaf izjavili su danas da je vreme za slobodne i poštene parlamentarne izbore u Srbiji.

"Tražimo i pružamo podršku onima koji traže poštene izbore. To je veoma važno za ovu zemlju", rekla je Ceci na konferenciji za medije u Skupštini Srbije, u organizaciji Zeleno-levog fronta (ZLF).

Ona je pozvala međunarodnu i evropsku zajednicu da pošalju posmatrače koji će pratiti izbore u Srbiji.

Ceci je zatražila od Evropske komisije da preduzme konkretne mere kada je reč o novcu koji iz EU stiže u Srbiju i da se taj novac preusmeri na civilni sektor.

"Ne možete davati novac autokrati", poručila je Ceci.

Prema njenim rečima, evropske institucije bi na taj način pokazale da im je stalo do budućnosti Srbije.

"Nema evropske budućnosti Srbije bez evropske perspektive i bez demokratije", rekla je Ceci.

Istakla je i da Evropska narodna partija (EPP) treba što pre da odluči o statusu Srpske napredne stranke koja je pridruženi član EPP-a.

"Ne mislim da je potrebno ovoliko meseci da bi se shvatilo da ovde postoji problem sa demokratijom", rekla je Ceci.

Kopredsednik Evropske zelene partije Kiran Kaf rekao je da Srbija ima jasan izbor između Rusije i Evrope.

"Kao Evropska zelena partija, čvrsto verujemo u to da su ideje i principi Evrope ono što je Srbiji potrebno u ovom trenutku. Potrebna vam je transparentnost. Potrebna vam je demokratija. Potrebna vam je vladavina prava. I to je ono što Evropa može da vam ponudi", poručio je Kaf.

On je takođe pozvao Evropsku narodnu partiju da prestane da podržava predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku.

"EPP kaže da se zalaže za vladavinu prava. Oni moraju da se distanciraju od vašeg predsednika", rekao je Kaf.

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević rekla je da ZLF želi da internacionalizuje probleme sa kojima se Srbija suočava.

"Mi želimo da evropske institucije povrate kredibilitet kod građana Srbije i da zaštite građane Srbije koji su izloženi teroru, nasilju, brutalnosti", rekla je Đorđević.

Dodala je da ZLF izborima želi da dođe u poziciju da vrati Srbiju u ruke naroda, demokratizuje je i uspostavi vladavinu prava.