Vučević (SNS): „Dijalog je uvod u nove izbore, nastavljamo saradnju sa SVM“

Predsednik Srpske napredne stranka (SNS) i savetnik predsednika države za regionalna pitanja Miloš Vučević ocenio je danas da je dijalog je uvod u nove izbore, ali da dijalog mora da postoji i posle izbora.

Dodao je da je na predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da proceni sa kojim organizacijama će da organizuje konsultacije, i ocenio da je zabrinjavajuće kada građani Srbije koji se bave politikom "pričaju sa svima, samo neće da pričaju sa ljudima u sopstvenoj državi".

"Ti isti ljudi koji su radi da pričaju sa svim živima i neživima u Evropi ili bilo gde u svetu, neće da razgovaraju u sopstvenoj državi, neće da razgovaraju sa predstavnicima svog naroda, kome i oni pripadaju, neće da vode društveni dijalog koji vodi ka miru, normalizaciji odnosa, a hoće sebe da kandiduju za najvažnije državne funkcije", kazao je on za televiziju Pink.

Govoreći o izborima u Mađarskoj, Vučević je ocenio da je nemoguće preslikati društveni ambijent iz jedne države u drugu, i naveo da će SNS nastaviti saradnju sa Savezom vojvođanskih Mađara (SVM).

"SNS ostaje opredeljen za strateško partnerstvo sa SVM, Balint Pastor i ja smo se čuli i videćemo se sledeće nedelje, nastavićemo saradnju i SVM može da bude ponosan na saradnju ne samo sa SNS nego i sa Fidesom", rekao je Vučević.