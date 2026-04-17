"Čovečanstvo ovo ne može da shvati, to je vanzemaljsko!" Astronauti NASA-e opisali put do Meseca: "Osećaj je kao da skačete unazad sa nebodera"

Astronauti su istakli emotivne trenutke i snažnu povezanost koju su ostvarili tokom misije, kao i izazove povratka na Zemlju i privikavanja na gravitaciju Opisali su život u skučenom prostoru letelice bez privatnosti, uz izazove poput tehničkih problema sa svemirskim toaletom, ali bez narušavanja timskog duha Četvoročlana posada misije Artemis II održala je svoju prvu konferenciju za novinare nakon istorijskog desetodnevnog leta oko Meseca i nazad. Zapovednik Rid