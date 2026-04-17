Iran otvorio Ormuski moreuz! Oglasio se iranski šef diplomatije, javio se i Tramp i to dvaput: "Ostaje u punoj snazi blokada iranskih luka"

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je postizanje desetodnevnog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana.

Tramp je pozvao premijera Izraela i predsednika Libana na sastanak u Belu kuću koji bi trebalo da se održi za dve nedelje. Rat između Amerike, Irana i Izraela ušao je u 47. dan. Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da su Izrael i Liban sklopili desetodnevni sporazum o prekidu vatre koji je zvanično počeo sinoć. Tramp je nakon postizanja primirja pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsednika Libana Džozefa Auna u Belu kuću. Sastanak bi trebalo da