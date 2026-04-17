Ovo je mesto u kom će se venčati Melina Džinović sa bogatim biznismenom (70). Sin Kan ne dolazi na svadbu: Evo gde je smestila goste iz Srbije.

Melinin sin Kan neće prisustvovati venčanju, dok će njena ćerka biti prisutna.

Melinina kuma na venčanju biće Goca Karić, ćerka poznate porodice Karić. Poznata kreatorka Melina Džinović ovog vikenda izgovoriće sudbonosno „da“ u srcu Monaka. Svečana ceremonija osmišljena je do najsitnijih detalja. Kako smo već prvi pisali, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima. Ipak, jedna osoba će izostati sa proslave, u pitanju je Melinin sin Kan, kojeg je dobila iz braka sa Harisom Džinovićem. Na svadbi će biti i