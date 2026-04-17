Ovo je MMA borac kojem je postavljena bomba pod auto. Pre godinu dana u Miloša sasuta kiša metaka iz kalašnjikova.

Eksplozija se dogodila u centru Vranja, u blizini pijace Policija je blokirala kvart i započela uviđaj, pregledavajući nadzorne kamere kako bi identifikovala počinioce Miloš Kostić, poznatiji kao Kosta oglasio se na društvenim mrežama nakon detoniranja bombe koja se nalazila na ispod njegovog automobila.

MMA borac Miloš Kostić, kojem je eksplodirao automobil u Vranju, je podsetio javnost da je tačno pre godinu dana na njega pucano iz automatske puške. - Danas još jedan napad na mene. Postavljena bomba ispod mog automobila, u dvorištu kuće u kojoj živim – napisao je Kostić. Podsećamo, na Miloša Kostića pucano je tokom aprila, 2025. godine u selu Neradovac. Tom prilikom Kostić je zadobio teške telesne povrede u predelu potkolenice. Podsećamo, eksplozivni materijal