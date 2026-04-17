Ovo su nove cene goriva: Evo koliko koštaju benzin i dizel

Cene goriva su ostale nepromenjene u odnosu na prošlu nedelju Cena nafte na svetskim tržištima beleži pad od preko jedan odsto Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 217 dinara, a benzin 191 dinar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 24. aprila. U odnosu na prethodnu nedelju cene goriva su nepromenjene. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Fjučersi na naftu Brent pali su za više od jedan odsto na 98,14 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta oslabila za 1,6 odsto na 93,15 dolara, preneo je ranije Rojters. Vlada Srbije je ranije donela dopunu Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se privremeno utvrđuju novi