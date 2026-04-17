(Video) Nesvakidašnja evakuacija sa fronta: Mačak i pas spaseni dronom iz pakla rata: "Nije bilo drugog načina da ih izbavimo"…

Akcija evakuacije organizovana je tako što su životinje stavljene u vreću i zakačene za dron, a potom prebačene u vojnu bazu udaljenu 12 kilometara I ranije su sa fronta spašavali životinje, među njima i mačku po imenu Prapor Nesvakidašnja evakuacija dogodila se nedavno na ukrajinskom frontu.

Vojnici 14. ukrajinske mehanizovane brigade spasili su mačka i psa dronom iz zone borbe kod Kupjanska u Harkovskoj oblasti. Jedan do ukrajinskih vojnika je povređen u ratu u Ukrajini i prebačen u bolnicu, a njegovi saborci su doneli odluku da evakuišu mačka o kojem je on brinuo. Kasnije su dodali psa na spisak putnika jer nisu želeli da ga ostave u tako opasnim uslovima, piše britanski "Telegraf". Dogovorena je strategija: mačka i psa su stavili u zelenu vreću,