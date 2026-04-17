Izrael i Liban dogovorili 10 dana prekida vatre: Tramp

Izrael i Liban su dogovorili primirje u trajanju od 10 dana, objavio je Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, posle razgovora sa Benjaminom Netanjahuom i Džozefom Ajunom, najvišim zvaničnicima ovih država. „Ova dva lidera su se složila da će, kako bi postigli MIR između njihovih zemalja, formalno započeti desetodnevno primirje u 17 časova po istočnoameričkom vremenu“, objavio je Tramp na vlastitoj društvenoj mreži Truth Social, bez pominjanja libanskog