Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje za kvalitetna priplodna grla za 2026.

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede Srbije raspisa je danas javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu.

Rok za podnošenje zahteva je 18. maj, a zahtevi se mogu podnositi putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Kako je navedeno, pravo na podsticaje imaju registrovana pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su u skladu sa zakonom izvršili obnovu registracije za tekuću godinu i za grla koja su obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se