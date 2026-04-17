MMF, zbog krize, Srbiji preporučuje oprezne mere i reforme

Zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) poručili su, u razgovoru sa delegacijom Srbije, da bi u u uslovima globalne krize trebalo nastaviti sa opreznom monetarnom i ekonomskom politikom, kao i strukturnim reformama, saopštila je danas Narodna banka Srbije.

Delegacija Srbije razgovarala je na marginama godišnjeg zasedanja MMF i Grupacije Svetske banke u Vašingtonu sa zamenikom generalnog direktora Fonda Bo Lijem i direktorom Sektora za Evropu Alfredom Kamerom o sprovođenju i efektima aktuelnog programa, podržanog nefinansijskim savetodavnim Instrumentom za koordinaciju politika. Trebalo bi da na globalnom nivou iskoristimo ovu krizu da transformišemo ekonomije u energetskom sektoru i da se još više koriste prednosti