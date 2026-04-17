Obradović istakao ključne stvari za ubedljiv poraz u Madridu

Košarkaši Reala su pobedili Crvenu zvezdu sa 103:82 u meču poslednjeg 38. kola Evrolige.

Madriđani su overili domaći teren u plej-ofu, dok crveno-beli čekaju meče u petak da saznaju sa koje će pozicije ići u plej-in. Posle izgubljene utakmice vidno nezadovoljan je bio trener Crvene zvezde Saša Obradović. – Mnoge stvari nisu bile savršene, od velikih do malih. Izgubljene 50-50 lopte, a onda i svi oni mali detalji koje su uradili bolje. Pronašli smo način na startu treće deonice da se vratimo, ali onda je došlo do nepotrebnih, nekih ne toliko usiljenih