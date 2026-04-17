Peter Mađar: Uništavaju se dokumenta odlazeće vlade Orbana, odgovaraće svi koji to rade (VIDEO)

Pobednik mađarskih izbora Peter ‌Mađar izjavio je danas da se uništavaju dokumenta iz vremena odlazeće vlade Viktora Orbana i pozvao da se prijave takve pojave.

Dodao je da je otvorena online platforma na koju se mogu javiti zviždači. „Svi koji učestvuju takvim kriminalnim aktivnostima odgovaraće kada se formira nova vlada“, napisao je Mađr na Facebooku. On bi za premijera trebalo da položi zakletvu 9. ili 10. maja kada se sastane novi parlament. Mađar je rekao da dobija izveštaje o tome kako se uništavaju dokumenti u ministarstvima i vladinim agencijama te u fabrikama koje su rasle za vreme 16-godišnje vladavine bivšeg