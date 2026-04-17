Rat bi „trebalo da se uskoro da završi“: Tramp tvrdi da je sporazum sa Iranom blizu, na snazi desetodnevno primirje između Libana i Izraela

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je uverenje da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o okončanju rata u Iranu i pozvao grupu Hezbolah, povezanu sa Teheranom, da obuzda vatru dok je stupilo na snagu desetodnevno primirje između Libana i Izraela, javlja danas Rojters.

Tramp je rekao da bi sledeći sastanak između Sjedinjenih Država i Irana mogao da se održi tokom vikenda i da je produženje dvonedeljnog primirja moguće, ali možda neće biti potrebno jer Teheran želi dogovor. „Videćemo šta će se desiti. Ali mislim da smo veoma blizu postizanja dogovora sa Iranom“, rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće, dodajući da će ako se postigne i potpiše sporazum u Islamabadu – možda tim povodom otići u pakistansku prestonicu.