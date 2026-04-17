Skupština Srbije nastavlja rad sutra u 10 časova

Skupština Srbije nastaviće rad sutra u 10 sati raspravom o 40 tačaka koje su na dnevnom redu, među kojima su zakoni koji, prema rečima predlagača, približavaju Srbiju Evropskoj uniji, kao i ratifikacije međunarodnih sporazuma.

Na početku rasprave, predloge zakona iz svojih resora predstavili su ministri Jagoda Lazarević, Ivica Dačić, Sara Pavkov i Aleksandra Sofronijević. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da Predlog zakona o zaštiti potrošača predstavlja deo kontinuiranog procesa koji treba da obezbedi viši stepen zaštite potrošača u novim tržišnim uslovima, kao i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica