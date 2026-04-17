Iranski zvaničnik: Značajne razlike između Irana i SAD ostaju do postizanja sporazuma

Značajne razlike između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaju dok se ne postigne sporazum za okončanje rata, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik.

Zvaničnik, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Rojters, kazao je da je otvaranje Ormuskog moreuza "uslovljeno poštovanjem uslova prekida vatre od strane SAD". On je dodao da "nije postignut nikakav sporazum o detaljima oko nuklearnih pitanja", i da su potrebni ozbiljni pregovori kako bi se prevazišle razlike. Rekao je da se Teheran nada da bi preliminarni sporazum mogao da se postigne u narednim danima uz posredničke napore Pakistana, i uz mogućnost