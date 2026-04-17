Mali se sastao u Vašingtonu sa potpredsednicom Svetske banke Antonelom Basani

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu, u okviru učešća na Prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke, sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Mali se prethodno sastao i sa predstavnicima renomirane agencije "Fitch", koja je u januaru potvrdila dugoročni kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+, uz pozitivne izglede, što predstavlja jasnu potvrdu stabilnih makroekonomskih osnova i odgovorne ekonomske politike koju sprovodi Vlada Srbije. Tanjug video Ministar Mali sastaće se tokom dana i sa Konstituencom preko koje naša zemlja ostvaruje prava u Svetskoj banci. Prvi potpredsednik vlade Mali održaće