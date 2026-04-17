Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje izbegavaju Ormuški moreuz

Prema podacima o pomorskom saobraćaju koje vodi kompanija Kpler, brodovi i dalje uglavnom izbegavaju ključni deo plovnog puta kroz Ormuski moreuz, uprkos tvrdnjama iranskih zvaničnika da je on ponovo otvoren za saobraćaj.

Prema Agenciji za praćenje brodova Marine traffic, tokom dana se Ormuskom moreuzu približilo oko 20 brodova, ali su se vratili, prenosi Sky News. Do sada je kroz Ormuski moreuz prošao samo jedan prazan kruzer, "Selestijal diskaveri", pod zastavom Malte. Kruzer je napustio Dubai, gde je proveo prethodnih 47 dana, i očekuje se da će sutra stići u Oman. Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili su ranije danas da će Ormuski moreuz, koji je strateški vodeni put koji