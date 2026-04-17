Tramp: Iran je pristao na sve, uklonićemo obogaćeni uranijum

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran "pristao na sve", i da će sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje će iz te zemlje ukloniti obogaćeni uranijum.

Tramp je u telefonskom intervjuu za CBS kazao da to neće uključivati slanje američkih kopnenih trupa. "Ne. Nema trupa. Ići ćemo dole i uzeti ga sa njima, a onda ćemo ga poneti. Uzimaćemo ga zajedno jer ćemo do tada imati sporazum i nema potrebe za borbom kada postoji sporazum. Lepo, zar ne? To je bolje. Uradili bismo to na drugi način da smo morali", rekao je Tramp. On je istakao da će obogaćeni uranijum iz Irana biti dopremljen u SAD. "Naš narod, zajedno sa