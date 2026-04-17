Izveštaj MMF: Smanjena globalna prognoza ekonomskog rasta, kineski BDP porastao pet odsto

Globalna prognoza ekonomskog rasta je smanjena za dva procentna poena i iznosi 3,1 odsto, a Kina je u prvom kvartalu ove godine zabeležila rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od pet odsto, što je za 0,5 procentnih poena više u odnosu na četvrti kvartal prošle godine, navodi se u novom izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Kina se, suočena sa rastućim geopolitičkim rizicima i nestabilnostima na energetskom tržištu, fokusirala na ubrzanje razvoja proizvodnje novog kvaliteta i politiku otvaranja, navodi analitičar Sang Baičuan, direktor Instituta za istraživanje teorije ekonomskog otvaranja pri Univerzitetu za spoljnu trgovinu, prenosi Kineska medijska grupa (CMG). Kao druga najveća ekonomija na svetu, Kina je premašila vrednost od 140 biliona juana, a ostvariti rast od pet odsto na