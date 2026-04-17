Petrašinović o imenovanju Tomića za v.d. predsednika Vrhovnog suda: Vreme spoljnih uticaja je prošlo

Raduje me kada čujem da naši Kragujevčani postižu izuzetne karijerne uspehe, ali ova vest ima posebnu težinu, prokomentarisao je na društvenim mrežama narodni poslanik Srpske napredne stranke i visoki kragujevački funkcioner te partije, Miroslav Petrašinović izbor Miroljuba Tomića za vršioca funkcije Vrhovnog suda Srbije.

Ta odluka za Petrašinovića je „dokaz da se profesionalizam vraća u naše pravosuđe“ i uz podsećanje na Tomićevu biografiju, kaže: Ovom jednoglasnom odlukom, Visoki savet sudstva poručuje da je vreme spoljnih uticaja prošlo, a da se na najodgovornija mesta u državi ponovo vraćaju struka, integritet i znanje. Kragujevčanin Miroljub Tomić izabran za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog suda Srbije