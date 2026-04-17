Ostati svoj u svetu koji nas stalno „optimizuje”: razgovor o uticaju digitalnog okruženja

U okviru ciklusa „AI i ja”, u četvrtak, 23. aprila, u Evropskoj kući Niš biće održan događaj posvećen uticaju digitalnog sveta na svakodnevni život, donošenje odluka i sliku o sebi.

Program počinje u 18 sati, a namenjen je svima koji koriste društvene mreže, bez obzira na nivo predznanja. Kroz jednostavan i razumljiv razgovor, uz primere iz svakodnevice, učesnici će imati priliku da bolje razumeju na koji način algoritmi i sadržaji koje konzumiramo oblikuju naše raspoloženje i ponašanje. O ovim temama govoriće Jelena Opsenica Kostić i Ivana Vračkić, koje će sa prisutnima podeliti uvide o tome kako lajkovi i komentari utiču na samopouzdanje,