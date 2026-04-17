Babiš razgovarao sa Ruteom: Češka spremna da pomogne SAD sa Ormuskim moreuzom

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je posle razgovora sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Pragu da je Češka spremna da ispuni svoje obaveze date saveznicima i da povrh toga sprema predlog kako da se angažuje i pomogne sa plovidbom u Ormuskom moreuzu. "Imamo predlog i opipljivu ponudu kako da se obezbedi plovidba Ormuskim moreuzom.

Ne želim da zalazim u detalje ali to je stvar gde smo mi jaki, naša industrija je jaka, naše tehnologije su jake. Mislim da će naše prijatelje obradovati a možda i predsednika Trampa da Česi stavljaju na sto takvu ponudu," kazao je Babiš na konferenciji za novinare. Babiš je naglasio da se bori za češke interese ali uvek i za Evropu. "Češka vlada učiniće sve da ispuni svoje obaveze prema NATO" rekao je Babiš i dodao da će timovi NATO i češkog Ministarstva odbrane