Haris joj otvorio vrata svetskog šoubiza, a ona ga izdala! Melina zahvaljujući bivšem mužu stigla do Šeron Stoun, pa se razvela: Prevareni muž zadnji sazna

Nekada Melina Džinović, trenutno Melina Galić (45), javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, u subotu, 18. aprila, izgovoriće sudbonosno "da" svom 23 godine starijem vereniku, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu Deju.

Oni su organizovali venčanje u Monte Karlu, a svadbena ceremonija trajaće tri dana. Otkako se saznalo da će se Melina udati za britanskog milionera interesovanje javnosti dodatno je podgrejano njenom životnom pričom i karijerom. Melini je, inače, bivši suprug Haris otvorio mnoga vrata, ne samo na domaćem terenu već i u svetu, što je kasnije imalo značajan uticaj na njen profesionalni put. S obzirom na to da je veoma uspešan i da je sarađivao sa brojnim svetski