Kosmonauti koji su leteli oko Meseca presrećni: "Ovo se stvarno dogodilo! Svemirski san je najbolji san ikada, tako je miran i udoban"! (video, foto)

Četvoročlana posada misije Artemis IIodržala je svoju prvu konferenciju za novinare posle istorijskog 10-dnevnog leta oko Meseca i nazad.

Komandant Rid Vajzman, pilot Viktor Glover i specijalisti misije Kristina Koh i Džeremi Hansen podelili su svoje utiske o putovanju koje ih je, kažu, zauvek povezalo, piše Skaj njuz. „Ovo se zaista dogodilo“ „Vau, ovo se stvarno dogodilo“, započeo je konferenciju komandant Rid Vajzman, zahvaljujući kolegama na „neverovatnoj avanturi“. „Zauvek smo povezani, to je najbliža stvar koju četiri osobe mogu biti. Otišli ​​smo kao prijatelji, a vratili smo se kao najbolji