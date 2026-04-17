Milutin Vidosavljević: Zadovoljni smo učinjenim, sada sledi ono najvažnije

Fudbaleri Vojvodine igraju daleko najbolju sezona u poslednjih nekoliko godina i u plej-of ulaze sa druge pozicije na tabeli, potpuno zasluženo posle odličnih partija tokom čitavog prvenstva.

Ekipa iz Novog Sada pokazala je stabilnost, kvalitet i kontinuitet, a jedan od igrača koji je obeležio dosadašnji tok sezone svakako je Milutin Vidosavljević, koji je sjajnim igrama i golovima brzo postao jedan od ključnih aduta tima. Polufinale Kupa i drugo mesto na tabeli. Sve ide po planu… – Verovao sam od prvog dana da Vojvodina može da se uključi u borbu za trofej. I u prethodne dve sezone igrala je finala Kupa, tako da to nije slučajno. Sada smo drugi na