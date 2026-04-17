Mladi u akciji: Volonteri iz Sremskih Karlovaca uređuju zelene kutke i sade biljke kako bi ulepšali svoje mesto

Volonteri iz Sremskih Karlovaca pre godinu zaredom uređuju takozvane zelene mikropovršine i kutke u svom mestu pod okriljem Sremskokarlovačkog omladinskog kluba, poznatijeg po imenu "Skok", nastalog u okviru Pokreta gorana Vojvodine iz želje da se mladi okupljaju i van akcija sadnje i drugih aktivnosti gorana.

U sklopu prve ovogodišnje akcije, fokusirali su se na 11 žardinjera ispred Sokolskog doma. Plevili su, uklanjali smeće iz žardinejra, rezali prošlogodišnje biljke, menjali zemlju i sadili nove sadnice. Posadili su karanfil, hibisuks, lavandu, smilje, ukrasne višnje. Sve posađene sadnice cvetaju i pomažu polinatorima u urbanim sredinama. Kako kaže koordinator omladinskog programa u Pokretu gorana Vojvodine Vladimir Budalić, u planu je održavanje posađenih sadnica,