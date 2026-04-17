Mma borac 3. Put na meti, sada mu bombom razneli auto! Prvo pokušali da ga ubiju iz automatske puške, pa ga ranio biznismen, a evo šta on kaže! (foto)

MMA borac Miloš Kostić, poznatiji kao Kosta, ponovo se našao na meti napada nakon što je jutros u Vranju detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod njegovog automobila, nakon čega se oglasio na društvenim mrežama. - Danas još jedan napad na mene.

Postavljena bomba ispod mog automobila, u dvorištu kuće u kojoj živim - napisao je Kostić. Incident se dogodio u širem centru grada, na raskrsnici ulica Vlasinska i Đure Jakšića, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pijace. Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko osam časova, a srećom nije bilo povređenih. Na vozilu marke "pasat", koje je u vlasništvu Kostića, pričinjena je značajna