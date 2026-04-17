Najmiliji se oprostili od pevača: Tužan prizor posle iznenadne smrti Saše Katančića, porodica neutešna (foto)

Muzičar Saša Katančić preminuo je iznenada od srčanog udara.

Kako saznaje Kurir, sahrana će se održati u ponedeljaka u 14:45h na Novom bežanijskom groblju. U javnost je isplivala umrlica pokojnog pevača. Najbliži članovi njegove porodice se opraštaju od njega, a tuga prodire u sve pore duše nakon što je mlad život napustio ovaj svet. - Naš dragi Saša Katančić preminuo je 16. aprila 2026. godine. Sahrana će se obaviti u ponedeljak, 20. aprila 2026. godine u 15:15 časova na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 14.45