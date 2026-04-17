Počinje obnova škole u Gajdobri! U rekonstrukciju OŠ "Aleksa Šantić" država ulaže više od 720 miliona dinara

Predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica i ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisali su sa izvođačem radova ugovor o modernizaciji, rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Gajdobri.

Vrednost investicije iznosi 721,8 miliona dinara, a sredstva obezbeđuju Ministarstvo za javna ulaganja i opština. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Saveta Mesne zajednice Gajdobra Jovan Ilić. Početak radova planiran je za osam dana, a obuhvatiće kompletnu obnovu glavne školske zgrade iz 1906. godine, kao i pratećeg objekta. Radove će izvoditi konzorcijum firmi predvođen kompanijom „Intek“ iz Novog Sada. Projektom je predviđena izgradnja centralnog