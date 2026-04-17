Saša Katančić bio kum porodice koju je usmrtio pijani vozač: Prizor koji je rasplakao mreže, sada su svi zajedno u raju (foto)…

Vest o tragediji koja je potresla javnost dobila je još tužniji epilog, pevač Saša Katančić, koji se ranije emotivno oprostio od svojih kumova, danas više nije među živima.

Naime, Katančić je nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. oktobra na Novom Beogradu, u kojoj je nastradala tročlana porodica njegovih kumova, na društvenim mrežama podelio potresne reči i fotografije koje su mnoge ostavile bez teksta. Do nesreće je došlo kada je vozač „audija“ prošao na crveno svetlo i velikom brzinom udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je na mestu izgubila život. Ovaj događaj izazvao je ogroman šok i tugu, a