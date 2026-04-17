Snažne reči kraljice narodne muzike: Tanja Savić dobila još jednu titulu u karijeri (video)

Na koncertu kraljice narodne muzike Lepe Lukić u Sava centru posebno mesto u programu zauzelo je gostovanje Tanja Savić, koje je izazvalo veliku pažnju publike.

Lepa je Tanju najavila biranim rečima, istakla je da u njoj vidi mladu naslednicu prave narodne muzike. Pred punom salom naglasila je i da je Tanja, po njenom mišljenju, najuspešnija mlada pevačica današnjice, što je publika ispratila snažnim aplauzom. Tanja se na sceni predstavila sigurnim nastupom i emotivnim izvođenjem, potvrđujući zbog čega uživa veliko poverenje publike, ali i poštovanje starijih kolega. Njeno gostovanje na koncertu kraljice narodne muzike