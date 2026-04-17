Izbori za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu završeni intervencijom policije

Izbori za studentski parlament na Medicinskom fakultetu održani su juče, a na izborima su učestvovale studentske organizacije Sinapsa i Medicinski krug. Kako se na instagram profilu Studenti u blokadi medicinskog fakulteta u Beogradu navodi, ukupno je glasalo 2.015 studenata, što je takođe bio i rekordni broj u odnosu na prethodne godine kada su održavani izbori. Izborni dan je završen intervencijom policije nakon sumnji na falsifikovanje izbornih listića.

„Prva je Medicinski krug, čiji su osnivači sadašnji i bivši članovi parlamenta, a druga je Sniapsa koju su osnovali studenti u blokadi Medicnskog fakulteta“, objasnila je studentkinja Teodora Đorđević za N1 i na pitanje da li je organizacija Sinapsa imala predstavnika u izbornoj komisiji, odgovorila je da im je rečeno da oni nemaju prava da budu u komisiji, kao ni da broje glasove, nakon čega su se ipak u toku izbornog dana dogovorili sa drugom organizacijom da