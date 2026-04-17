Batler posle debakla protiv Real Madrida: "Zvezda još može na fajnal-for Evrolige"

Crvena zvezda je doživela debakl protiv Real Madrida (103:92) i tako je ostala bez šanse da ode direktno u plej-of Evrolige.

Zvezdi su sada ostale kalkulacije za plasman od sedmog do desetog mesta, ali bez obzira na to što je situacija sada daleko delikatnija, Džared Batler ne gubi nadu. "Mislim da je teško 'progutati' ovakav poraz, koji je bio dosta ubedljiv. Naš fokus je svakako nepromenjen. Sledeća partija biće najvažnija ove sezone, definitivno. Tako da nećemo previše biti tužni zbog gostovanja Realu, iako je i dalje teško svariti ga", rekao je Džared Batler posle meča istakavši da