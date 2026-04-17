Odjeknula snažna eksplozija, dignut u vazduh džip poznatog MMA borca: Drama u Vranju, policija na nogama

U širem centru Vranja, u neposrednoj blizini pijace "Bujkovski most", jutros oko 8 časova došlo je do snažne eksplozije u kojoj je uništen putnički automobil, saznaju mediji. .

Prema nezvaničnim saznanjima, meta napada bio je automobil koji koristi poznati vranjski MMA borac M. K.. Nema povređenih, policija je na terenu. Srećom, u trenutku detonacije u vozilu, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nije bilo nikoga, te su izbegnute ljudske žrtve. Detonacija je, prema rečima očevidaca, bila izuzetno jaka i uznemirila je stanare okolnih zgrada i prodavce na obližnjoj pijaci. "Čuo se strašan prasak, mislili smo da je nešto puklo na pijaci.