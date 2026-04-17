Srbin juri evropski trofej dok se bori za opstanak: Nikola Milenković na 2 koraka do Lige šampiona

Notingem Forest našeg Nikole Milenkovića je tek 16. u Premijer ligi, ali se kroz Ligu Evrope bori i za evro-trofej i za plasman u Ligu šampiona kao osvajač takmičenja.

U četvrtfinalu je engleski velikan eliminisao Porto pobedom u revanšu 1:0, golom Morgana Gibsa Vajta u 16. minutu i uz nastup našeg defanzivca do 65. minuta. U polufinalu će Forest igrati protiv Aston vile u engleskom derbiju, jer je tim iz Birmingema razbio Bolonju u oba meča i pokazao apsolutnu razliku u kvalitetu - 4:0 ovog četvrtka, u prvom meču 3:1. U drugom polufinalu igraće Frajburg, koji je dominantno eliminisao Seltu uz gol Igora Matanovića, i Braga, koja