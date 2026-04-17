(Uživo) Iran otvorio Ormuški moreuz, pa ponovo preti zatvaranjem: Tramp zabranio Izraelu da bombarduje Liban

Juče (16. april) glavna vest je bila pokušaj smirivanja sukoba: dogovoren je 10-dnevni prekid vatre između Izraela i Libana, uz posredovanje Amerike, što je važno jer je libanski Hezbolah blizak Iranu i deo šireg rata.

Ipak, primirje je krhko – borbe su trajale gotovo do samog početka, a Izrael i dalje drži vojno prisustvo u južnom Libanu, dok Hezbolah postavlja uslove. Paralelno s tim, situacija oko samog Irana ostaje napeta: SAD nastavljaju pritisak kroz blokadu pomorskog saobraćaja i sankcije, dok Iran trpi posledice napada na svoju energetsku infrastrukturu i čak je obustavio izvoz petrohemikalija. Istovremeno se vode pregovori o privremenom nuklearnom sporazumu kako bi se