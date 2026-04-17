Alta retail Davora Macure kupuje Idea markete i još četiri preduzeća od hrvatske Fortenova grupe

Do sada se nezvanično "šuškalo" da biznismen Davor Macura, preko novoosnovanog preduzeća Alta retail, kupuje Idea markete u Srbiji.

Sada je ova vest dobila zvaničnu potvrdu koja stiže iz - Severne Makedonije. Samo što Macura ne kupuje samo Idea markete, što uključuje i Roda i Merkator prodavnice, već ukupno pet firmi u vlasništvu Fortenova grupe iz Hrvatske. Alta retail iz Beograda, u stoprocentnom vlasništvu Davora Macure, biznismena čija poslovna imperija poslednjih godina višestruko širi, kupuje pet preduzeća u vlasništvu Fortenova grupe iz Hrvatske. Kako je objavila Komisija za zaštitu