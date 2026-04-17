Brnabić: Vula Ceci pretila građanima Srbije, ZLF joj omogućio da to čini iz srpskog parlamenta

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić kritikovala je danas predstavnike Evropske zelene partije koji su održali konferenciju u holu srpskog parlamenta rekavši da su pokazali nepoštovanje prema građanima Srbije.

Brnabić je kazala novinarima u holu Doma Narodne skupštine da je neprimereno ponašanje kopredsednika Evropske zelene partije Vule Ceci i Kirana Kafa, koji su ranije danas na tom mestu održali konferenciju za medije, jer su "pretili građanima i kritikovali Srbiju". "Mogli smo da vidimo danas kako izgleda demokratija u Srbiji. Došli su stranci u naš parlament, pretili i kritikovali Srbiju. To ne može da se vidi u mnogo parlamenata u Evropi i svetu. To je nepoštovanje