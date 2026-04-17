Glavni urednik Kulturno-umetničkog programa RTS Vladimir Kecmanović podneo ostavku

Glavni i odgovorni urednik Kulturno-umetničkog programa Radio-televizije Srbije Vladimir Kecmanović podneo je ostavku i potpisao sporazumni raskid radnog odnosa, saznaje Udruženje novinara Srbije. Kecmanović je bio i odgovorni urednik Drugog programa televizije, a prema navodima UNS, na jutrošnjem impresumu Drugog programa i dalje je navedeno njegovo ime. Kecmanović nije odgovarao na pozive i poruke udruženja, saopštio je UNS.