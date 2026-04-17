Stopa zaposlenosti u Evropskoj uniji dostigla rekord u 2025. godini

Stopa zaposlenosti u Evropskoj uniji dostigla je rekord u 2025. godini – posao ima 76,1 odsto osoba uzrasta od 20 do 64 godine, odnosno gotovo 198 miliona ljudi, pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

U odnosu na prethodnu godinu zabeležen je blagi rast, čime je nastavljen trend povećanja zaposlenosti koji traje već nekoliko godina. Najviše zaposlenih ima Malta (83,6 odsto), zatim Holandija (83.4 odsto) i Češka (82.9 odsto), dok su na dnu Grčka (71.0 odsto), Rumunija (69.0 odsto) i Italija (67.6 odsto), prema podacima Eurostata. Podaci pokazuju i da muškarci i dalje znatno češće rade nego žene. Razlika na nivou EU iznosi skoro 10 procentnih poena, a najveća je